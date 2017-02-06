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Türkiye rejimini seçti

Başbakan Binali Yıldırım, yeni anayasanın milletin huzuruna getirileceğini belirtti Muhalefete seslendi: Ey CHP, ey Kemal Bey, uyan artık. Türkiye rejimini 1923'te seçti

Türkiye rejimini seçti
İstanbul Fikirtepe'de Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine karşı çıkan CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi:

Memlekette ne zaman güzel bir iş, faydalı bir iş olsa, CHP hemen harekete geçer. Hatırlayın başörtü yasağını kaldıracağımız zaman 'Bu bir rejim meselesidir' dediler.

'Başörtüsü bir rejim sorunudur' diyen CHP'den Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bu anayasa değişikliğine ne demesini beklersiniz? Ona da 'rejim sorunu' dedi.

Ey CHP, ey Kemal Bey uyan artık. Türkiye rejimini seçti. 1923'te cumhuriyeti ilan ettik ve cumhuriyeti bugün daha da ileriye taşıyacak yeni anayasayı milletimizin huzuruna getiriyoruz.

Her ne kadar siz Meclis'te, aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak, burun kırarak bu anayasayı engellemeye çalıştıysanız da başaramadınız. Şimdi söz milletindir.

Neden 'evet' diyoruz? PKK 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. FETÖ 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz. 'Hayır'cılara bakın ona göre kararınızı verin.

Bölücülüge 'evet' diyen, FETÖ'ye 'evet' diyenlere bu millet Nisan'da, referandumda dersini verecek. Bölücülerden de FETÖ'cülerden de vesayetçilerden de 'evet' mührünü vurarak hesabını soracaktır.

Fikirtepe'ye gelince 40 yıl öncesini hatırladığını anlatan Yıldırım, "Rahmetli babam, burada bir arsa almıştı. Buraları karış karış bilirim. Hemşehrilerimin yaşadıkları sıkıntıları bilirim..." diye konuştu.

YEPYENİ BİR ŞEHİR
Fikirtepe'de 13 adada tamamen yepyeni bir şehir inşa edilecek. Alana tam 10 bin konut yapılacak. Parklarıyla, yeşil alanlarıyla, toplu taşımayla, her yönüyle yaşanacak mekanlar olacak. Yıldırım, müteahhit firmalara da "Hemşehrilerimizi üzmeyin. İhtiyaçlarını karşılayın. Rızasını alın" dedi.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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