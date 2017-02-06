Her yıl ülkelerin ordu gücünü hesaplayan ve buna göre en güçlü ordular sıralaması yapan Global Firepower 2016 yılı sıralamasını paylaştı.

Endekse; askere çağırılabilecek nüfus, tank, uçak, nükleer başlık, uçak gemisi, denizaltı sayısı ve savunma bütçeleri giriyor.

Kategoriler her ülke için farklı ağırlıkta hesaplanıyor. Mesela denize kıyısı olmayan ülkenin gemi sayısı ordu gücünü hesaplamada az ağırlık oluşturuyor.

TÜRKİYE 2 SIRA YÜKSELDİ

Geçtiğimiz yıl bu listede 10. sırada yer alan Türkiye 2 sıra yükselerek 8.'liğe yerleşti.

CNN'İN ALGISI TUTMADI

Türkiye'de 15 Temmuz sürecinden sonra TSK'daki FETÖ'cü askerler ihraç edilmiş ve CNN'de buradan yola çıkarak geçtiğimiz günlerde FETÖ'cü bir hainle yaptığı röportajda "Türk ordusu güç kaybediyor" algısı yaratmaya çalışmıştı.

Ancak, yayınlanan bu sıralama Türk ordusunun gerilemek yerine iki sıra yükseldiğini gösterdi.



ALMANYA TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE

Öte yandan bu yıl yapılan sıralamada Almanya Türkiye'nin gerisine 9. sırada yer aldı.

İşte en güçlü ordular sıralamasında ilk 10:



