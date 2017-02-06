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dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi

Türk ordusu dünyanın en iyi orduları sıralamasında 2 sıra yükselerek Almanya'yı geride bıraktı. Uluslararası kuruluş 'ın bu veriyi açıklamasıyla CNN'in FETÖ'cü darbeciyi kullanarak hazırladığı aleyhindeki haberi de elinde patlamış oldu.

TSK en iyiler arasında 2 sıra yükseldi

Her yıl ülkelerin ordu gücünü hesaplayan ve buna göre yapan 2016 yılı sıralamasını paylaştı.

Endekse; askere çağırılabilecek nüfus, tank, uçak, nükleer başlık, uçak gemisi, denizaltı sayısı ve savunma bütçeleri giriyor.

Kategoriler her ülke için farklı ağırlıkta hesaplanıyor. Mesela denize kıyısı olmayan ülkenin gemi sayısı ordu gücünü hesaplamada az ağırlık oluşturuyor.

TÜRKİYE 2 SIRA YÜKSELDİ
Geçtiğimiz yıl bu listede 10. sırada yer alan Türkiye 2 sıra yükselerek 8.'liğe yerleşti.

CNN'İN ALGISI TUTMADI
Türkiye'de 15 Temmuz sürecinden sonra 'daki FETÖ'cü askerler ihraç edilmiş ve CNN'de buradan yola çıkarak geçtiğimiz günlerde FETÖ'cü bir hainle yaptığı röportajda "Türk ordusu güç kaybediyor" algısı yaratmaya çalışmıştı.

Ancak, yayınlanan bu sıralama Türk ordusunun gerilemek yerine iki sıra yükseldiğini gösterdi.

ALMANYA TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE
Öte yandan bu yıl yapılan sıralamada Almanya Türkiye'nin gerisine 9. sırada yer aldı.

İşte en güçlü ordular sıralamasında ilk 10:
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 16:45
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Alp Alp

Saçma ilk beşte olmalı ,Türkiye şu anda çok güçlü bir konumda Suriyede bunu gösterdik.Ordu kurumsal tarihi ve savaş gücü ve tecrübesiyle ilk beşe girer.

Aynı Görüşte misiniz?
evet15
hayır1
cevapla 06.02.2017 17:13
Hasan Hasan

Birinci sıraya da çıkacağız İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 06.02.2017 17:07
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