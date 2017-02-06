Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Tunceli merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, TKP/ML-TİKKO şehir yapılanması sorumlusu bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.