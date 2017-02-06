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Terör örgütü 'ya bir darbe daha!

'da terör örgütü 'ya yönelik da hakkında yakalama kararı bulunan ve gri listede bulunan terörist yakalandı.

PKKya bir darbe daha! O hain yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Şubat 2017 günü saat 16.00 sıralarında hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde 'gri' kategoride yer alan, İ.V. isimli şahsın ilimiz ilçe merkezinde saklandığı tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan müşterek da yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 20:24
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ata ata

iyide onlari oraya gönderen üst komuta kademe yönetimi neden yakalanmiyor gücünüz mü yetmiyor abd mi engel

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evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 21:44
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