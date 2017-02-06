Terör örgütlerine nefes almak yok!

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ'a yönelik dün 29 ilde gerçekleştirilen operasyonla birlikte, hafta boyunca yapılan operasyonlarda toplam 820 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, bölücü terör örgütü ile mücadele kapsamında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca 165 operasyon gerçekleştirildi. Bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık iddiası ile gözaltına alınan 287 kişiden 29'u tutuklandı.

FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 701 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda ise adliyeye çıkarılan 73 kişi tutuklandı. Sol terör örgütleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 21 kişiden ikisi tutuklandı.

Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda, aranan beş terörist yakalandı, yedi terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.