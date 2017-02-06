Terör örgütleri İngiltere’nin maşası

ABD'Yİ SUÇLADINIZ VE TERÖR BAŞLADI:
Temmuz ayında yapılan darbe girişimine Tayyip Erdoğan'ın oldukça zekice verdiği karşılığı unutmayalım. Bu darbe girişimi ciddi bir uyarı alarmı oldu ve Gülen örgütünü destekleyen Amerikalılar'a veya Pentagon'a güvenmemeye başladınız. Bu yüzden Türkiye'de terör saldırıları başladı. Çünkü Amerikalılar'ın insanları cezalandırma tekniği bundan ibaret.
REİNA BASKININI YA MI6 YA CIA YA MOSSAD YAPTI:
Reina saldırısının arkasında Batı ülkeleri var. Türk hükümetinin çıkarları batının, özellikle Avrupa'nın ve Amerika'nın çıkarlarından uzaklaşmaya başladı. Türkiye'nin Rusya ile müzakerelere başlamış olması, NATO'nun en çok korktuğu şeydi. Bu yüzden Reina saldırısının arkasında ya MI6, ya CIA ya da büyük ihtimalle MOSSAD vardır. Çünkü DEAŞ'ın arkasında olan isimler de bu grupların ta kendisi...
İNGİLİZ MEDYASI İKİYÜZLÜ:
İngiliz medyası şu anda Türkiye'ye çok eleştirel bir gözle bakıyor. Özellikle de Erdoğan ve hükümetine karşı. Çünkü Türkiye şu anda acil durum gücü (OHAL) oluşturmuş bir ülke ve acil durum gücü olan bir ülkeye eleştirel bir gözle yaklaşmış olmak oldukça doğal. Unutmayın ki Fransa'nın da şu anda acil durum gücü var. Ama Fransa hakkında neredeyse hiç tartışılmıyor. Çünkü Türkiye müttefik olarak Rusya'ya yaklaşmaya başladıkça Erdoğan bir anda "kötü adam" olarak resmedilmeye başlandı.
TERÖR GRUPLARI MI6'IN MAŞASIDIR:
Terörizmle başa çıkmaya çalışmak yapılacak en zor şeylerden biridir. Sanırım bu zamana kadar El Kaide gibi grupların, Afganistan'daki radikallerin İngiliz istihbarat örgütleri tarafından ortaya çıkartıldıklarını herkes biliyordur. İngiliz istihbarat güçleri, Londra'da MI6 bile bu gruplarla çalışmayı kabullendiler. Bu radikal gruplar kelime anlamıyla terörist değiller, aslında İngiliz ordusunun kullandığı gizli, kimsenin bilmediği karanlık birer maşalar.
EL RAŞİT İNGİLTERE'YE ÇALIŞIYORDU
Terör gruplarının en kritik noktalarından biri de İngiliz istihbarat servisidir. İngilizler bu gruplarla sadece yakın bir ilişki içinde olmayıp bazılarını da kontrol ederler. Kanadalılar'ın Türkiye üzerinden Suriye'ye seyahat eden insanlara parasal destek sağladığı da biliniyor. Adamın ismi Muhammed el Raşit ve Türk polisi tarafından yakalandı. Yakalanana kadar DEAŞ için Türkiye üzerinden 170 tane savaşçı topladı.
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Ingillitere teror kuluckasi,sirf bu ulke icin ayri bir departman kurup takip etmeli her adimlarini,ruyalarini bile bilmeli.
deaşın İngiliz abd ortak örgütü olduğunu herkes biliyor gayelerini o örgüt üzerinden hallatmek gaye ne türkiyeyi istikrarsızlaştırmak suriyeyi bölmek ısraile alan açmak allah kahretsin bunları
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