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Teleferiğe TÜNEK

Teleferiğe TÜNEK
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği, Sarısu- Tünektepe arasını 9 dakikaya düşüren teleferiğin dün açılışı yapıldı. İlk binişlerin ücretsiz olduğunu öğrenen Antalyalı, bu deneyimi yaşamak için istasyona aktı. Yoğunluk nedeniyle yaşanan izdiham görevlileri şaşırttı. Saatlerce bekledikten sonra le Sarısu'dan Tünektepe'ye çıkan yüzlerce kişi, kabinde bol bol fotoğraf çekilerek yaşadığı heyacanı ölümsüz kıldı.

RESMİ AÇILIŞ BAŞBAKAN'DAN
Başbakan Binali Yıldırım teleferiğin resmi açılışını 12 Şubat'ta gerçekleştirecek. Bu tarihe kadar, binişler ücretsiz yapılacak. Açılıştan sonra ise biniş ücreti kişi başı 15 TL olacak.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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