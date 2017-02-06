Teleferiğe TÜNEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği, Sarısu-Tünektepearasını 9dakikaya düşüren teleferiğin dün açılışı yapıldı. İlk binişlerinücretsizolduğunuöğrenenAntalyalı,bu deneyimiyaşamak içinistasyonaaktı. Yoğunluk nedeniyle yaşanan izdiham görevlileri şaşırttı. Saatlerce bekledikten sonra teleferikle Sarısu'danTünektepe'yeçıkan yüzlerce kişi,kabinde bol bolfotoğraf çekilerekyaşadığı heyacanıölümsüz kıldı.
RESMİ AÇILIŞ BAŞBAKAN'DAN
Başbakan Binali Yıldırım teleferiğin resmi açılışını 12 Şubat'ta gerçekleştirecek. Bu tarihe kadar, binişler ücretsiz yapılacak. Açılıştan sonra ise biniş ücreti kişi başı 15 TL olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.