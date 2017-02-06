Tele-vurgun

Telefon dolandırıcıları, sahtekarlıkta sınır tanımadı. Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan hırsızlar, "PKK, hesabınızı ele geçirdi" ve "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" gibi yalanlarla vatandaşları kandırdı. İzmir'de dolandırıcılar, 2016'da 390 kişiyi toplam 19 milyon 504 bin lira dolandırdı. Polisinin düzenlediği başarılı operasyonlarla yakalanan 76 zanlıdan 60'ı tutuklanırken, 87 olay aydınlatıldı. Polis, 10 milyon lirayı da kurtardı. İzmirliler 2010'dan bu yana telefon dolandırıcılarına toplam 52 milyon 680 bin lira kaptırdı. En yüksek miktar para kaptıran mağdur ise 1 milyon 260 bin lira ile 63 yaşındaki İtalyan asıllı Türk vatandaşı Emily Hazan oldu. 5. kez para istemek için Hazan'ın evine giden dolandırıcıların, 'Başka para yok' yanıtını alınca talihsiz kadına 100 lira harçlık verdiği ortaya çıktı.



NELER ALINIR

İzmirliler'in son 6 yılda dolandırıcılara 52 milyon 680 bin lira kaptırması, gözleri "Bu parayla neler alınabilir?" sorusuna çevirdi:

● 54 bin 760 Cumhuriyet altını

● 7 Bugatti Veyron

● 50 bin lira değerinde bin 53 sıfır otomobil

● 1 milyon lira değerinde 52 lüks yat

● 200 bin lira değerinde 263 daire



Ceyhan TORLAK