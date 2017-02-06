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Şırnak'ta 5 'lı teslim oldu

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor! Gerek kırsalda gerekse şehir merkezinde darbe üstüne darbe yiyen 'lı ler teslim olmaya devam ediyor. TSK'dan yapılan açıklamaya göre Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

PKKlı teröristler Şırnakta teslim oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Silopi'de, terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 in güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 19:02
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