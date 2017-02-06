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Safra kesesi ı sonu oldu

Safra kesesi ameliyatı sonu oldu
Zonguldak'ta Makbule Gülçebi (62), 19 Ocak 2016'da karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaşlı kadının safra kesesinde taş olduğu belirlendi. 1 gün sonra Dr. A.E. tarafından edilen Gülçebi, 22 Ocak'ta taburcu edildi. Gülçebi, aynı gün fenalaşarak hayatını kaybetti. Adli Tıp, ölümün ameliyatı sonrası gelişen komplikasyonlar sonucu gerçekleştiğini rapor etti. A.E. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Gülçebi'nin yakınları ise doktora hala dava açılmamasına tepki gösterdi.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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