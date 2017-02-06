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lere müebbet...

Paraşütçülere müebbet...
FETÖ'ye yönelik iddianameler tamamlandı. girişiminden önce Eskişehir'den Ankara'ya götürülen 91 Havacı hakkındaki iddianame mahkemeye yollandı. İddianamede hainlerin "paraşüt atlayışı eğitimi" adı altında Ankara'ya getirildiği açıklandı. Hainler hakkında 3'e kez müebbet istendiği vurgulandı.

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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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