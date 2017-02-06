Ölüm makbuzu

Burun ameliyatının ardından can veren Kübra Özürberk'in (17), ihmaller zincirine kurban gittiği belirlendi. Gaziantep'te yaşayan Kübra, nefes almakta güçlük çekti. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gitti. Doktorlar, Kübra'nın burnundaki kıkırdakların alınması gerektiğini söyledi.



'ADALETE GÜVENİYORUM'

17 Ocak'ta ameliyata alınan Kübra, operasyon sırasında beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan genç kız, 10 gün sonra can verdi. Kızlarının doktor ihmali sonucu öldüğünü söyleyerek skandalı mahkemeye taşıyan Özürberk ailesi, "Suçlular cezalarını çeksin" dedi. Aile, kızlarını öldüren doktorlarla ilgili tüyler ürperten gerçekleri belgeleriyle gözler önüne serdi. Anne Oya Özürberk, kızını ameliyat ettirebilmek için bağış adı altında bin 500 lira vermeye zorlandıklarını söyledi. Anne Özürberk, "Hastane, kızımın ameliyatını yalnızca profesörün yapabileceğini söyleyerek, bizden haraç ister gibi bin 500 lira istedi. Borç bulup verdik. Ama ameliyatın profesör yerine, Asistan Dr. Serdar Kara tarafından yapıldığını öğrendik. Hastane tarafından istenen parayı yatırdıktan sonra bize bağış makbuzu verdiler, kızımın ölüm makbuzuymuş bilemedim" dedi. Baba Ümmet Özürberk de şunları söyledi: "Kızımın ölümüne sebep olanların cezasını çekmelerini istiyoruz. Bunlardan sorumlu olan kişilerden şikayetçiyim, üstlerindeki üniformaları alınsın ve diplomaları yırtılsın. Onları inşallah ceza evinde göreceğim. Cinayet sadece adam öldürmek değil, bu da bir cinayet, göz göre göre benim çocuğumu öldürdüler. Gülümü kopardılar, hak ettikleri cezayı çeksinler, ben adalete güveniyorum."



Tahir Aşkın KISACIK