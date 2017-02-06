Öğretmeninin ‘kar tanesi'

Konya'da beynindeki sıvı toplaması ve bel acıklığıyla dunyaya geldiğinde "Yaşamaz" denilen yüzde 92 bedenselengelli İsmail Berat Süslü, hayata bakış acısıyla herkese hayat dersi verdi. 12 yaşındaki İsmail Berat, kendisinden umitlerin kesildiği anda hayata sımsıkı sarıldı. Mucize cocuk, hayata pozitif bakışıyla oğretmeni Tulay Atabey'e de ilham verdi. Oğrencisine 'KarTanem' adlı şiir yazan Atabey, "Berat, saf, temiz, azimli, gulec yuzlu bir oğrenci. Ona bir şey oğretmeye geldim ama o bana cok şey oğretti" dedi.
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