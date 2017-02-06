Neredesin Tuğçe

Denizli'de dün evli ve 1 çocuk annesi Tuğçe Uysal (21), Pamukkale'nin Kervansaray Mahallesi'nde evlerinden çıktı ve bir daha dönmedi. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisinden haber alamayan yakınları polise, kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak yanında 3 kişiyle birlikte görüldüğü iddia edilen Uysal'ın bulunması için emniyet güçleri çalışma başlattı.