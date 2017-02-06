Ne yaptın Hatice!

Adana'da yaşayan 40 yaşındaki HaticeÖztürk, çevresi tarafından sevilen neşedolu bir kadındı. Bir süre önce sevgilisindenayrıldı. Dünyası başına yıkıldı. Bunalımagirdi. Bu zorlu dönemi bir türlü atlatamadı.İntihara karar verdi. Öztürk, dün 3'üncükattaki evinin balkonuna çıktı. Etrafı izlediktensonra kendisini boşluğa bıraktı.Büyük bir gürültüyle beton zemine çakıldı.Durumu fark eden komşuları polis ve sağlıkekiplerini aradı. Ekipler, kadının hayatınıkaybettiğini belirledi. Polis ve ambulanslarıgörüp bölgeye gelen Öztürk'ün kuaförüise genç kadını saçından tanıyıp "Beniöğlen arayıp helallik istedi" dedi. HaticeÖztürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nakaldırılırken olayla ilgili soruşturmabaşlatıldı....
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