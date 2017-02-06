Ne yaptın Hatice!

Adana'da yaşayan 40 yaşındaki Hatice Öztürk, çevresi tarafından sevilen neşe dolu bir kadındı. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldı. Dünyası başına yıkıldı. Bunalıma girdi. Bu zorlu dönemi bir türlü atlatamadı. İntihara karar verdi. Öztürk, dün 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıktı. Etrafı izledikten sonra kendisini boşluğa bıraktı. Büyük bir gürültüyle beton zemine çakıldı. Durumu fark eden komşuları polis ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve ambulansları görüp bölgeye gelen Öztürk'ün kuaförü ise genç kadını saçından tanıyıp "Beni öğlen arayıp helallik istedi" dedi. Hatice Öztürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı....