Mezarlıkta ölü bulundu

Samsun'da dün, bir mezarlıkta vatandaşlar Özgür Ö.'yü (32) hareketsiz halde sırt üstü yatarken buldu. Sağlık ve polis ekiplerinehaber verildi. Ekipler gençadamın hayatını kaybettiğinitespit etti. Belediyede park ve bahçelerde çalıştığı öğrenilen Özgür Ö.'nün arkadaşları, polise verdikleri bilgide dün akşam kendisini bonzai içerken gördüklerini söyledi. Özgür Ö.'nün ölümü şüpheli bulundu ve cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgilisoruşturma devam ediyor.
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