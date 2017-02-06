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Meclis’te oturumu

Meclis’te fatura oturumu
CHP'li Elif Doğan Türkmen'in geçen yıl 1.2 milyon TL, ocak ayında da 800 bin liralık iletişim sı büyük tepki çekti. Meclis Başkanlık Divanı, yüksek faturaları görüşmek için bu hafta toplanacak. Divan üyelerinin harcamalarına sınırlama getirilmesi bekleniyor. Divan üyelerinin haberleşme giderlerine, diğer milletvekillerinde olduğu gibi maaşının iki katına kadar Meclis ödemesi yapılması planlanıyor.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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