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Maç ARIsı

Maç ARIsı
Güney Afrika ile Sri Lanka arasında gercekleşen kriket maçını arılar bastı. Johannesburg kentindeki macta sahaya giren arılardan korunmak isteyen oyuncular yere yattı. Bir sure sonra arıların azalmasıyla karşılaşma devam edildi. Ancak arılar daha kalabalık bir şekilde geri dönünce maça resmen ara verildi. Bir saat suren ara boyunca saha gorevlileri yangın sonduruculerle arıları uzaklaştırmaya calıştı. Arılar gidince musabakaya tekrardan devam edildi.
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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