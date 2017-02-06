Rize İkizdere'deki Meşe Köyü'nde dün bu yıl 10'uncusu düzenlenen Petran Kayak Şenliği yapıldı. Etkinliğe, Türkiye'nin birçok bölgesinden yüzlerce kişi katıldı. Kayak severler, 'Lazboard' adı verilen tahtalarla yarış yaptı. Tek kadın katılımcı ise köy sakinlerinden Ayşe Kurt'tu (60). Lazboard'un üstünde düşmeden kaymayı başaran ve gençlere taş çıkartan Ayşe teyze, yarışta 1'inci oldu.