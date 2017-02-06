Yol Durumu
  1. Merkel’in eli boş gönlü de boş
  2. Araba fiyatına tespih

Lazboard!

Lazboard!
Rize İkizdere'deki Meşe Köyü'nde dün bu yıl 10'uncusu düzenlenen Petran Kayak Şenliği yapıldı. Etkinliğe, Türkiye'nin birçok bölgesinden yüzlerce kişi katıldı. Kayak severler, 'Lazboard' adı verilen tahtalarla yarış yaptı. Tek kadın katılımcı ise köy sakinlerinden Ayşe Kurt'tu (60). Lazboard'un üstünde düşmeden kaymayı başaran ve gençlere taş çıkartan Ayşe teyze, yarışta 1'inci oldu.
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar