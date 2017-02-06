Kuzen ebeledi!

ŞİFRESİNİ VERDİ, YANDI
Üniversitede matematik bölümüne girmesine kesin gözüyle bakılan genç kız, ÖSYM'nin tercih sonuçlarını açıklamasıyla gözlerine inanamadı. Çünkü Irmak, üniversite tercihleri arasında bulunmayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik Bölümü'nü kazandı. Sistemde bir hata olduğunu düşünen Irmak, ÖSYM'ye dava açtı. Konuyla ilgili araştırma yapıldı. Tercihlerin yapıldığı IP adresi incelendiğinde gerçek ortaya çıktı. Irmak Uysal'ın ÖSYM giriş şifresini bilen kuzeni C.S. tarafından sisteme girilerek tercihlerinin tamamen değiştirildiği anlaşıldı. İstemediği bir bölüme yerleştirildiği iddiasıyla mahkemeye başvuran Irmak Uysal, tercihlerinin kuzeni C.S. tarafından değiştirildiğini öğrenince ikinci bir şok daha yaşadı. Kendisinden habersiz tercihlerini değiştiren kuzeni yüzünden istemediği bir şehirde ve istemediği bir bölümde okuduğunu söyleyen Irmak, yaşadıklarına inanamadığını açıkladı.
'SUÇUNU İNKAR EDİYOR'
Irmak, başından geçenleri şu sözlerle anlattı: "Kuzenim mahkeme sonuçlanmasına rağmen hala suçunu inkar ediyor. 'Ben yapmadım' diyor. Bunun sonucunda ben tekrar ÖSYM ile görüştüm, tercihlerimin tekrar değiştirilip değiştirilemeyeceğini sordum. ÖSYM tercihlerimi tekrar değiştiremeyeceğimi, aynı bölümde devam etmem gerektiğini bildirdi. Benim eğitim hayatım suistimal edildi. Okuduğum onca yıl boşa gitti, 4 yıldır boşu boşuna başka bir bölümde okuyorum." Baba Mehmet Şahap Uysal ise "Benim kızım istemediği bir okulda istemediği bir bölümde okuyor. Lütfen en yakınınız bile olsa şifrelerinizi kimseye vermeyin. Kızım mağdur oldu, başkası mağdur olmasın" ifadelerini kullandı.
ONCA YIL BOŞA GEÇTİ
Irmak'ın hayatı, kuzenine ÖSYM şifresini verince karardı. Üniversite tercihlerini değiştiren kuzeni yüzünden ebelik okumak zorunda kalan Uysal "Okuduğum onca yıl boşa gitti" dedi.
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