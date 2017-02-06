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Kuzen ebeledi!

’den 357 puan alan , matematik okumak istedi. Ancak üniversite tercihleri arasında bulunmayan ‘ebelik’ bölümüne yerleşti. Dava açıp ile karşı karşıya geldi. Ancak şifresini bilen kuzeni tarafından tercihlerinin değiştirildiğini öğrenince şok geçirdi

Kuzen ebeledi!
Mersin'in Anamur İlçesi'nde yaşayan Irmak Uysal, şifresini kuzenine verince hayatının şokunu yaşadı. Irmak, 4 yıl önce üniversiteyi kazanmak için gecegündüz çalıştı. Girdiği Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) 357 puan aldı. Puanının hayalini kurduğu Artvin Çoruh Üniversitesi Matematik Bölümü'ne yettiğini görünce rahatladı. Tercih başvurusunun tümüne matematik bölümünü yazdı.

ŞİFRESİNİ VERDİ, YANDI
Üniversitede matematik bölümüne girmesine kesin gözüyle bakılan genç kız, ÖSYM'nin tercih sonuçlarını açıklamasıyla gözlerine inanamadı. Çünkü Irmak, üniversite tercihleri arasında bulunmayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ebelik Bölümü'nü kazandı. Sistemde bir hata olduğunu düşünen Irmak, ÖSYM'ye dava açtı. Konuyla ilgili araştırma yapıldı. Tercihlerin yapıldığı IP adresi incelendiğinde gerçek ortaya çıktı. 'ın ÖSYM giriş şifresini bilen kuzeni C.S. tarafından sisteme girilerek tercihlerinin tamamen değiştirildiği anlaşıldı. İstemediği bir bölüme yerleştirildiği iddiasıyla mahkemeye başvuran Irmak Uysal, tercihlerinin kuzeni C.S. tarafından değiştirildiğini öğrenince ikinci bir şok daha yaşadı. Kendisinden habersiz tercihlerini değiştiren kuzeni yüzünden istemediği bir şehirde ve istemediği bir bölümde okuduğunu söyleyen Irmak, yaşadıklarına inanamadığını açıkladı.

'SUÇUNU İNKAR EDİYOR'
Irmak, başından geçenleri şu sözlerle anlattı: "Kuzenim mahkeme sonuçlanmasına rağmen hala suçunu inkar ediyor. 'Ben yapmadım' diyor. Bunun sonucunda ben tekrar ÖSYM ile görüştüm, tercihlerimin tekrar değiştirilip değiştirilemeyeceğini sordum. ÖSYM tercihlerimi tekrar değiştiremeyeceğimi, aynı bölümde devam etmem gerektiğini bildirdi. Benim eğitim hayatım suistimal edildi. Okuduğum onca yıl boşa gitti, 4 yıldır boşu boşuna başka bir bölümde okuyorum." Baba Mehmet Şahap Uysal ise "Benim kızım istemediği bir okulda istemediği bir bölümde okuyor. Lütfen en yakınınız bile olsa şifrelerinizi kimseye vermeyin. Kızım mağdur oldu, başkası mağdur olmasın" ifadelerini kullandı.

ONCA YIL BOŞA GEÇTİ
Irmak'ın hayatı, kuzenine ÖSYM şifresini verince karardı. Üniversite tercihlerini değiştiren kuzeni yüzünden ebelik okumak zorunda kalan Uysal "Okuduğum onca yıl boşa gitti" dedi.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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