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Kurtulmuş: 'garanti' mahiyetinde bir fondur

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Türkiye , Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur" dedi.

Varlık Fonu garanti mahiyetinde bir fondur
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "(Bazı şirket hisselerinin Türkiye na aktarılması) Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, birtakım dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur. Savunma Sanayii'nden ilgili kaynağın buraya aktarılmasının amacı, aynı şekilde kullanımın aynı kaynakta toplanarak, daha etkin kullanımını sağlayabilecek bir adımın atılmasıdır." dedi.

CHP'LiLERİN İDDİASINA TEPKİ
Varlık Fonuyla ilgili görüşlerini aktaran Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Öyle Düyun-u Umumiye falan gibi sözlerin de son derece yanlış ve yersiz olduğunu ifade etmek isterim. Varlık Fonunun bizatihi kendisi milli bir kuruluştur, milli bir oluşumdur. Ekonominin milli tarafını güçlendirmek için atılan bir adımdır." dedi.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 15:49
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