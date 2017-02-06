Küfür bıçağı

Eskişehir'dedün23 yaşındakiA.Ç., muhabbetettikleri sıradakendisine küfürettiği gerekçesiylearkadaşıC.A.'yı (27) iki farklı yerinden bıçakladı.Daha sonra da kaçtı. Kanlar içinde kalangenç, sağlık ekipleri tarafından hastaneyekaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatitehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olay sonrası sırra kadem basın şüpheli kısasürede polis ekipleri tarafından yakalanarakgözaltına alındı. Suçunu ise itiraf etti.A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardındanadliyeye sevk edildi.
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