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Küfür bıçağı

Küfür bıçağı
Eskişehir'de dün 23 yaşındaki A.Ç., muhabbet ettikleri sırada kendisine küfür ettiği gerekçesiyle arkadaşı C.A.'yı (27) iki farklı yerinden bıçakladı. Daha sonra da kaçtı. Kanlar içinde kalan genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası sırra kadem basın şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu ise itiraf etti. A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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