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Kent merkezinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırılıyor
Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara karayolu ASTİM Sanayi sitesi yakınlarında, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
Kaza nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.
- 06 Şubat 2017, Pazartesi 09:35
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