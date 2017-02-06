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'da 40 araç birbirine girdi

'da sis ve buzlanma nedeniyle 40 aracın karıştığı meydana geldi. Çoğu servis araçlarının karıştığı kazada yaralılar olduğu bildirildi.

40 araç birbirine girdi!
Kent merkezinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı meydana geldi. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırılıyor

Alınan bilgiye göre, -Ankara karayolu ASTİM Sanayi sitesi yakınlarında, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Kaza nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 09:35
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