Kaza turizm!

Korkunçkaza dünİstanbulKüçükçekmece'deyaşandı. MetroTurizm'e ait servis minibüsününsürücüsü Ömer Aydın, kayganlaşan yoldadireksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontroldençıkan araç, bariyerleri yıktı. Karşıdangelen metrobüse çarptı ve ardından yolasavruldu. Çarpmanın etkisiyle metrobüsteki4 yolcu ile servis minibüsündeki 3 yolcuolmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Sağlıkekipleri, yaralıları ilk müdahaleninardından çevredeki hastanelere kaldırdı.Küçükçekmece'denD-100 Karayolu Ankara istikametinekadar uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgilisoruşturma başlatıldı. Fatih Unkapanı'ndaise halk otobüsü ile dolmuş çarpıştı. 9 kişiçeşitli yerlerinden yaralandı. Görgü tanıklarıdolmuş sürücüsünün hızlı olduğunu, otobüssürücüsünün ise sağ şeritten sola doğrugeçmeye çalıştığını iddia etti.
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