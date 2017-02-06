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Kaza turizm!

Adı sürekli kaza ve taciz haberleri ile anılan Metro Turizm’in servis aracı e çarptı. Feci kazada 7 kişi yaralandı

Kaza turizm!
Korkunç kaza dün İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Metro Turizm'e ait servis minibüsünün sürücüsü Ömer Aydın, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bariyerleri yıktı. Karşıdan gelen metrobüse çarptı ve ardından yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle teki 4 yolcu ile servis minibüsündeki 3 yolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Küçükçekmece'den D-100 Karayolu Ankara istikametine kadar uzun araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fatih Unkapanı'nda ise halk otobüsü ile dolmuş çarpıştı. 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Görgü tanıkları dolmuş sürücüsünün hızlı olduğunu, otobüs sürücüsünün ise sağ şeritten sola doğru geçmeye çalıştığını iddia etti.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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