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'ta hareketli anlar

'ta Türk karasularını ihlal eden güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında hareketli anlar yaşandı. Uyarılara rağmen bölgeyi terk etmeyen Yunan güçleri 15 dakikalık gerginliğin ardından sahil güvenlik ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Kardakta hareketli anlar

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında yaşanan hareketli anlar görüntülendi.

İki devletin sahil güvenlik güçleri arasında geçen hareketli dakikalar, telsiz konuşmalarına da yansıdı.

Bugün öğleden sonra Kardak kayalıkları arasından hızla gelen bir Yunan sahil güvenlik botunun, Türk karasularını ihlal ederek Çavuş Adası yakınlarına kadar geldiği görüldü.

DERHAL TERK EDİN!
Yaşanan ihlali gören Türk sahil güvenlik birimleri, "Burası Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı. Şu an Türk karasularındasınız. Burayı lütfen terk edin." anonsu ile Yunan botunu derhal Türk karasularını terk etmesi için uyardı.

Bu uyarılara rağmen ihlal ettiği sularda gezinmeyi sürdüren Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında yaklaşık 15 dakika hareketli anlar yaşandı.

Hareketlilik, Yunan sahil güvenlik güçlerinin bölgeden çıkarılmasıyla sona erdi.

DEVRİYE NÖBETİ DEVAM EDİYOR
Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Türk sahil güvenlik ekipleri, adanın arka tarafından dolaşarak periyodik şekilde devriye nöbetine devam ediyor.

TCSG-72 Nolu sahil güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana Kardak kayalıklarının arka kısımlarından geçerek Turgutreis-Gümüşlük arasında yarım saatlik aralıklarla dolaşıyor.

Sahil güvenlik ekiplerinin devriyesi sırasında bir Yunan sahil güvenlik botu da Kardak'ın arkasındaki kayalıkların bulunduğu alanda bekleyişini sürdürüyor.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 17:51
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

bu yunan itlerine bir füze hediye edin daha ne bekliyorsunuz anlaşılan AB kuduz iti salmış oyun oynuyor itin itilafı şarttır ordumuz vakti geldiğinde iti boğar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2017 22:57
ata ata

yeni yaptigimiz füzeleri yunanlara karsi deneyelim bak meraktan kivraniyorlar zamaninda da toplarla simdi de füzelerle yunanlarin s300 füzeleri varmis

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2017 20:47
Ramba Samba Ramba Samba

Kavgayi birakin Pire limanini yakmayin CHPKK ve GEZI ZEKALILAR HAYIR istemezük demezlerse Baris sagliyacak GeziZekali bir fikrim var Pijamali Esek i kardak adasina yerlestirelim Pijamasinidan bayrak yapsin Cardak HÜKÜMET i kursun hakimiyetini ANIRARAK ilan etsin Kardak ADA si PIJAMALI KARDAK diye anilsin hem pijamaliyi ve sipalarini hemde yunani basimizdan savmis oluruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.02.2017 20:42
Akilli OL Akilli OL

Komsu, aklini basina toparla..! Avrupali dostlarindan hic birisi senin icin orda savasarak ölmezler. Cikarmak istedigin bir savasta yanliz kalirsin. Bizim icin 5 yunanistan "bir porsiyon" etmez..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 06.02.2017 18:51
memo memo

bu kahbe yunan kasiniyor anlasilan kendine dev aynasinda goruyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 06.02.2017 18:11
Haberin tüm yorumlarını okuyun (5 yorum)

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