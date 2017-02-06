Kara Kartal!

95 model Kartal'la Almanya'ya giden Düzceli 2 arkadaş, sanal alemi salladı. Uzun süre Almanya'da kaldıktan sonra memleketi Düzce'ye yerleşen Nail Arslan (58), çocukluk arkadaşı Sefer Dinar ve kurt köpeği ile birlikte Almanya'daki akrabalarının yanına gitme kararı aldı. Haftalar öncesinden 95 model Kartal marka aracının bakımını yaptıran Arslan, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yola çıktı. Almanya'daki akrabalarına Düzce'den mısır ekmeği, kara lahana, palamut, hamsi ve armut gibi gıda maddeleri götüren iki kafadar, yaklaşık 3 günlük yolculuğun ardından Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya üzerinden Almanya'ya ulaştı. 95 model aracıyla Almanya'ya giriş yapan iki arkadaş, burada yaşayan gurbetçilerin ve Almanlar'ın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Almanya sınırından girer girmez yanlarından geçen Türk vatandaşlarının kendilerine selektör yaptığını ifade eden Nail Arslan, bazılarının trafik ışıklarında kendilerini durdurup fotoğraf çekildiklerini anlattı. Bir Türk vatandaşı tarafından videoya alınmasıyla sosyal paylaşım sitelerinde fenomen olan Arslan, "Düzceliyiz, biraz da deliyiz" diyerek yüzlerde tebessüm bıraktı.