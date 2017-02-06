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Kar altına can verdi

Kar altına can verdi
Trabzon'da dün 63 yaşındaki Safiye Şahin'den haber alamayan komşuları, evinin bulunduğu sokakta çatıdan düşen kar kütlesini fark etti. Mahalleli karı kazmaya başladı. Bir süre sonra talihsiz kadının cesedine ulaşıldı. Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları ise yıkıldı. Cenaze Adli Tıp'a gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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