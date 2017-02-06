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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (
FETÖ) akademik yapılanmasına ilişkin, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne ( İTÜ) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi
06 Şubat 2017, Pazartesi 17:34
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Şarlatanın ipiyle kuyuya inenlerin sonu böyle olur
Dokuz canli rezil rüsva Hain köpek DON FETO daha da rezil kepaze ol Biliyorsun ki -> bi mezarlik duvarin dibinde iki büklüm geberecen Karabasanlarim ellerinde tirpan peşinde, Cehennemde de zebaniler topuzlariyla yilan dolu kafani tokmaklamak icin seni bekliyor
fetoş şeytana evet dogru diyor şeytan severler siz ne diyonuz
bunlar sadece kağıtta akademisyen. çalınmış sorularla öss sınavını kazananlar gibi. kim bilir kimlerin hakkını yemişlerdir.
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