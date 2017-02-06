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'deki 'cü akademisyenlere tutuklama talebi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görev yapan ve /PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheli akademisyenden 28'i tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

FETÖnün akademik yapılanmasına ağır darbe
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () akademik yapılanmasına ilişkin, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne () yönelik soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 17:34
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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tarık tarık

Şarlatanın ipiyle kuyuya inenlerin sonu böyle olur

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 06.02.2017 23:24
Ramba Samba Ramba Samba

Dokuz canli rezil rüsva Hain köpek DON FETO daha da rezil kepaze ol Biliyorsun ki -> bi mezarlik duvarin dibinde iki büklüm geberecen Karabasanlarim ellerinde tirpan peşinde, Cehennemde de zebaniler topuzlariyla yilan dolu kafani tokmaklamak icin seni bekliyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 06.02.2017 22:07
genc hunlu genc hunlu

fetoş şeytana evet dogru diyor şeytan severler siz ne diyonuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2017 20:41
enver enver

bunlar sadece kağıtta akademisyen. çalınmış sorularla öss sınavını kazananlar gibi. kim bilir kimlerin hakkını yemişlerdir.

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evet3
hayır0
cevapla 06.02.2017 19:11
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