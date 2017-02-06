İzmir Çeşme'de yaşayan Yeşim-Cüneyt Yüksel çifti, dün araçlarıyla dolaştıkları sırada kırık bir heykel fark etti. Heykelin tarihi olabileceğini düşünen çift, eseri araçlarına yükledi. Çeşme Müzesi'ne teslim etti. Müze yetkilileri, bulunan parçaları inceleyeceklerini söyledi. Babasının heykeltıraş olması nedeniyle heykellere meraklı olduğunu belirten Yeşim Yüksel, "Heykeli arabamın bagajına koydum. Eşime de durumu anlattım. Ardından eseri müzeye teslim ettik. Heykelin Helenistik Döneme ait olduğunu düşünüyorum." dedi.