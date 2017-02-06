Hayvan sevmez!

Afyonkarahisar'da kameralara yansıyan bir görüntü "İnsanlık ölmüş" dedirtti. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, yolda bulduğu bir köpeği, otomobilinin dikiz aynasına bağlayıp, şehirler arası yolda sürükledi. Skandal anlara şahit olan bir sürücü cep telefonuyla vahşeti görüntüledi. Bu görüntü, Sokak Hayvanlarını KorumaYaşatma Rehabilitasyonve Eğitim Derneği'nin sosyal medya hesabından deşifre edildi. Şikayet üzerine hem Emniyet hem de DoğaKoruma ve Milli Parklar5'inci Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Köpeğeişkence görüntüleriyle ilgiliyasal işlem başlatıldığı vevicdansız sürücünün heryerde arandığı öğrenildi.
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