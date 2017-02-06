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Hayvan sevmez!

Vicdansız sürücü, sokak köpeğini aracına bağlayıp metrelerce sürükledi. Skandal görüntüler tepki çekti

Hayvan sevmez!
Afyonkarahisar'da kameralara yansıyan bir görüntü "İnsanlık ölmüş" dedirtti. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, yolda bulduğu bir köpeği, otomobilinin dikiz aynasına bağlayıp, şehirler arası yolda sürükledi. Skandal anlara şahit olan bir sürücü cep telefonuyla vahşeti görüntüledi. Bu görüntü, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'nin sosyal medya hesabından deşifre edildi. Şikayet üzerine hem Emniyet hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü harekete geçti. Köpeğe işkence görüntüleriyle ilgili yasal işlem başlatıldığı ve vicdansız sürücünün her yerde arandığı öğrenildi.
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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