Güvercin uçuverdi!

Hırsızlar, parayı altını bıraktı! Şimdi de güvercinlere dadandı! Son dönemde iyice artan güvercin hırsızlıklarından sonuncusu Adana'da yaşandı. Gözü dönmüş hırsızlar, Savaş Bozkurt'un yetiştirdiği güvercinlere göz dikti. Geçtiğimiz gece geç saatlerde güvercinlerin bulunduğu ağıla girdi. Ağılın dışındaki kafeste bulunan 7 güvercini ve ağıldaki bir Halep keçisini alıp gitti! Giderken de güvercinlerin sahibine not bırakmayı ihmal etmedi. Bıraktıkları notta "Dolabı kırıp güvercini çaldık" dedi. Sabah güvercinlerine bakmak için ağıla giden Bozkurt, gördüğü manzara karşısında şoka girdi! Hemen polis ekiplerine haber verdi. isyan etti... Hırsızların not bırakacak kadar pişkinleşmelerine isyan eden Bozkurt, şunları söyledi: "Hırsız bir de dalga geçer gibi kırdığı kafese yazı yazmış. 'Dolabı kırıp güvercini çaldık' yazmış. Benim güvercinlerimin maddi, manevi değeri çok büyüktü. Güvercinlerimin bulunmasını istiyorum."
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