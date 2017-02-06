Yol Durumu
  1. Çıkmaz sokak!
  2. Meclis’te fatura oturumu

uçuverdi!

Hırsızlar, çalmayı moda haline getirdi. Adana’da bir ağıla giren sahtekarlar, 7 güvercini alıp gitti. Sahibine de ‘Dolabı kırdık, güvercini çaldık’ diyecek kadar pişkinleşti!

Güvercin uçuverdi!
Hırsızlar, parayı altını bıraktı! Şimdi de lere dadandı! Son dönemde iyice artan güvercin larından sonuncusu Adana'da yaşandı. Gözü dönmüş hırsızlar, Savaş Bozkurt'un yetiştirdiği güvercinlere göz dikti. Geçtiğimiz gece geç saatlerde güvercinlerin bulunduğu ağıla girdi. Ağılın dışındaki kafeste bulunan 7 güvercini ve ağıldaki bir Halep keçisini alıp gitti! Giderken de güvercinlerin sahibine not bırakmayı ihmal etmedi. Bıraktıkları notta "Dolabı kırıp güvercini çaldık" dedi. Sabah güvercinlerine bakmak için ağıla giden Bozkurt, gördüğü manzara karşısında şoka girdi! Hemen polis ekiplerine haber verdi. isyan etti... Hırsızların not bırakacak kadar pişkinleşmelerine isyan eden Bozkurt, şunları söyledi: "Hırsız bir de dalga geçer gibi kırdığı kafese yazı yazmış. 'Dolabı kırıp güvercini çaldık' yazmış. Benim güvercinlerimin maddi, manevi değeri çok büyüktü. Güvercinlerimin bulunmasını istiyorum."
Etiketler: ,
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar