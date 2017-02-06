Gelinlik yerine kefen giydi!

Nişanlı genç kız, gelinlik giymeyi hayal ederken, kefen giydi. Ordu'da önceki gün 27 yaşındaki Gülçin Tekinkaya, yatağından hareketsiz halde bulundu. Ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Tekinkaya'nın kalp krizi geçirmesinden şüpheleniliyor. Genç yaşta ölümüyle büyük üzüntüye sebep olan Gülçin Tekinkaya'nın 8 ay önce Furkan Kılıç ile nişanlandığı ve 5 ay sonra düğün yapmayı planladıkları öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan genç kızın cenazesi Teyneli Mahallesine götürüldü. Tekinkaya burada kalabalık bir topluluğun katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi. Genç kızın nişanlısı olan Furkan Kılıç, evlenmeyi hayal ettiği nişanlısını gözyaşları arasında toprağa verdi.