Gelinlik yerine kefen giydi!

Nişanlı genç kız, gelinlikgiymeyi hayal ederken,kefen giydi. Ordu'da öncekigün 27 yaşındaki Gülçin Tekinkaya,yatağından hareketsiz halde bulundu.Ailesi hemen sağlık ekiplerine haberverdi. Olay yerine giden ekipler,genç kızın hayatını kaybettiğinibelirledi. Tekinkaya'nın kalp krizigeçirmesinden şüpheleniliyor.Genç yaşta ölümüyle büyük üzüntüyesebep olan Gülçin Tekinkaya'nın8 ay önce Furkan Kılıç ilenişanlandığı ve 5 ay sonra düğünyapmayı planladıkları öğrenildi.Adli Tıp Kurumu'ndan alınan gençkızın cenazesi Teyneli Mahallesinegötürüldü. Tekinkaya burada kalabalıkbir topluluğun katıldığı cenazenamazının ardından defnedildi. Gençkızın nişanlısı olan Furkan Kılıç,evlenmeyi hayal ettiği nişanlısınıgözyaşları arasında toprağa verdi.
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