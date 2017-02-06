Yol Durumu
  1. CHP'nin eli vatandaşın cebinde
  2. "CHP'li vekil milletin alın terini çaldı"

Ege'de korkutan

Egede korkutan deprem
'nde 5.3 şiddetinde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,depremin saat 06.50'de Ege Denizi, Ayvacık açıklarında yerin 7.5 km derinliğinde 5.3 şiddetinde meydana geldiği kaydedildi.
Etiketler: ,
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 07:10
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar