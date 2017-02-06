Ege'de art arda deprem!

Ege Denizi açıklarında yaşanan 5,3 şiddetindeki deprem bir çok ilde paniğe sebep oldu.

Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan deprem 06.51 sıralarında 7,5 kilometre derinlikte yaşandı. Çanakkale başta olmak üzere İzmir, Bursa ve İstanbul'da da hissedilen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Çanakkale'de Afad ve Umke ekipler araştırma başlattılar.

Ayvacık ilçesindeki Gülpınar köyünde bazı evlerin duvarlarının yıkıldığı ve hayvanların telef olduğu ilk gelen bilgiler arasında...

EGE DENİZİNDE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

Ege Denizi'nde bugün saat 06.51'de Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Ayrıca bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Richter ölçeğine göre 4.2 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi. 07.17'de meydana gelen depremin yerin 4.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan bölgedeki artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi.