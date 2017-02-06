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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofuoğlu ailesini kabul etti

, Dünya Supersport Şampiyonası'nı 5 kez kazanan milli motosikletçi ve ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofuoğlu ailesini kabul etti
, sosyal medya hesabı Instagram'dan, kendisi, annesi Nurhayat Sofuoğlu, eşi Julia Looman ve oğlu Mahir'in ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Milli motosikletçi, fotoğrafın yanına, "Dün gece ailemi Huber Köşkü'nde kabul eden sayın Cumhurbaşkanım iyi ve kötü günde hep yanımızda oldun. İyi ki varsınız." notunu düştü.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 22:28
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