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Çıkmaz sokak!

Çıkmaz sokak!
Antalya'nın Aksu İlçesi'nde bulunan eski adı Çalkaya Mezarlığı, yeni adıyla Altıntaş Mezarlığı'nın girişindeki tabela, görenleri hayrete düşürdü! Yan yana duran 'Çıkmaz sokak' ve 'Altıntaş Mezarlığı' tabelalarını fark edenler, manzarayı fotoğraflamadan bölgeden ayrılmaması dikkat çekti. Tabelaların yan yana olmasına gülümseyerek tepki veren bir vatandaş "Aslında ince bir mizah olmuş, sonuçta burası da çıkmaz sokak" dedi.
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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