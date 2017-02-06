Antalya'nınAksu İlçesi'nde bulunaneski adı ÇalkayaMezarlığı, yeni adıylaAltıntaş Mezarlığı'nın girişindekitabela, görenleri hayrete düşürdü! Yanyana duran 'Çıkmaz sokak' ve 'AltıntaşMezarlığı' tabelalarını fark edenler,manzarayı fotoğraflamadan bölgedenayrılmaması dikkat çekti. Tabelaların yanyana olmasına gülümseyerek tepki verenbir vatandaş "Aslında ince bir mizah olmuş,sonuçta burası da çıkmaz sokak" dedi.
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