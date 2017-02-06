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'nin eli vatandaşın cebinde

'de yeni bir skandal daha patlak verdi. , Meclis Üyesi olan CHP’li ’e ait Platin İnşaat’a 135 bin lira para ödedi. Buna karşılık CHP'li Eser daireyi Özkaya'ya teslim etmedi.

CHPnin eli vatandaşın cebinde
Evli ve iki çocuk babası 'nın iddiasına göre Haziran 2015'te 'li 'in sahibi olduğu Platin İnşaat'la ile 200 bin TL'lik daire için anlaşma yaptı. Özkaya Eser'in hesabına 120 bin TL para yatırdı. Geri kalan ödemeyi de, Mart 2016'da teslim edileceği söylenen daireyi alınca yapacak olan Özkaya'ya daire bir türlü teslim edilmedi. Murat Eser, binadaki birçok daireyi ortağı Turan Demir'e sattığını söyledi. Demir, Ahmet Özkaya'ya aynı binadan bir daire teklif etti ve 50 bin TL daha istedi. Teklifi kabul eden Özkaya da Demir'in hesabına 15 bin lira yatırdı. Kendisine vaadedilen dairenin küçük olduğunu fark eden Ahmet Özkaya, satıştan vazgeçti. İki yıldır ne daire sahibi olabilen ne de ödediği parayı geri alabilen Özkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Eser ve Demir hakkında şikayetçi olan Özkaya, "Eser iflas bahanesiyle tüm projeyi ortağı Turan Demir'e bırakıp gitmiş. Artık daire falan istemiyorum. Paramı geri versinler bana yeter. 30 yıllık evliliğim bitme noktasına geldi. Yüz felci geçirdim, sedef hastalığına yakalandım. Sinir hastalıkları başladı. İki yılda 10 yıl yaşlandım" diye konuştu.



CHP'DEN SES YOK
Kızının konu hakkında, Kılıçdaroğlu'na bile e-posta attığını söyleyen Özkaya "Hiçbir şey yapmadılar" dedi. Projeyi Eser'den devralan Demir " bir daireyi 3 kişiye satmış. Mağdur 14 kişiye 2 milyon lira ödedim. 23 kişiye satış yapmış. Bana da 1 milyon TL borcu var" dedi. CHP'li yetkililer, Eser'in istifasının gündeme alabileceklerini söylerken Murat Eser yapılan suçlamaları reddetti.

Sercan İncesu/Sabah
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 08:27
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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HALUK HALUK

YAW BUNLARA DEĞİL DEVLETİ İKİ KOYUN EMANET ETSEN ONUDA KAYBEDİP GELİRLER ,SONRADA KURT YEMİŞ DERLER ,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 12:15
afbuyur afbuyur

bunlara devleti emanet etsek soyup sovana çevirirler sonrada emanet etmeseydiniz suç siz de deyip birde milleti suçlarlar.Bunlardaki zihniyet belli onun var benim niye olmasın deyip buldukları anda harama hayır demiyecek kadar onursuz olabiliyorlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 06.02.2017 11:34
FatihSultan23 FatihSultan23

chpkk lıların çoğu halkın parasını çalar sonrada çıkıp yalan üretirler, yalan üretmekten dünyada bir ingilizler ikinci chpkk lılar dır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.02.2017 10:18
osman osman

eğer doğruysa bu az yemiş şerefsizler unutmadık ki bakara kakaraları

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır2
cevapla 06.02.2017 09:54
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