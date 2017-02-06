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taban değiştirdi

CHP taban değiştirdi
Ankara'da il ve ilçe başkanlarını toplayan Genel Başkanı Kemal , referandum stratejilerini anlattı. Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği referandumunda 'demokrasinin oylanacağı'nı savunarak herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu örgütlere 'kampanyanın kendi parti tabanına değil, parti tabanıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hedefin merkez sağ, milliyetçi ve muhafazakar taban olması ve kanaat önderleriyle görüşme talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu demokrasi meselesi... Sağcısı, solcusu, Atatürkçüsü, milliyetçisi, ülkücüsü, mütedeyyini, hepimizin sorumluğu var" dedi. Kılıçdaroğlu, il ve ilçe başkanlarının yanı sıra bu hafta Parti Meclisi ve milletvekilleriyle de bir araya gelecek.

EvRİN GÜVENDİK
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

gene ne içti ki?

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evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 13:05
ihpus2922 ihpus2922

Sirke uygun bir kukla aranıyor.! yanlız siyaset soytarılığı yapabilecek ,kılıktan kılığa girebilecek şartı aranıyor.

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evet0
hayır0
cevapla 06.02.2017 13:04
hsyn hsyn

ey kk sen bırak sagdan seçmen almayı kendı seçmenın kaçmasın yeter

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evet3
hayır0
cevapla 06.02.2017 11:54
Abirisi Abirisi

Allah Kılıçdaroğlu'nu başlarından eksik etmesin.

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evet3
hayır0
cevapla 06.02.2017 11:51
VATANSEVER-1 VATANSEVER-1

NE YAPTIĞINI BİLMEYEN KİŞİ

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evet7
hayır1
cevapla 06.02.2017 09:00
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