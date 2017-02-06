CHP taban değiştirdi

Ankara'da il ve ilçe başkanlarını toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referandum stratejilerini anlattı. Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği referandumunda 'demokrasinin oylanacağı'nı savunarak herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu örgütlere 'kampanyanın kendi parti tabanına değil, parti tabanıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti. Hedefinmerkez sağ, milliyetçi ve muhafazakartaban olması ve kanaat önderleriylegörüşme talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu demokrasi meselesi... Sağcısı, solcusu, Atatürkçüsü, milliyetçisi, ülkücüsü, mütedeyyini, hepimizin sorumluğu var" dedi. Kılıçdaroğlu, il ve ilçe başkanlarının yanı sıra bu hafta Parti Meclisi ve milletvekilleriyle de bir araya gelecek.
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gene ne içti ki?
Sirke uygun bir kukla aranıyor.! yanlız siyaset soytarılığı yapabilecek ,kılıktan kılığa girebilecek şartı aranıyor.
ey kk sen bırak sagdan seçmen almayı kendı seçmenın kaçmasın yeter
Allah Kılıçdaroğlu'nu başlarından eksik etmesin.
NE YAPTIĞINI BİLMEYEN KİŞİ
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