Çanakkale üst üste dördüncü kez sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 13.58'de kaydedildi.
Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremin ardından çok sayıda artçı deprem de kaydedilirken, çevre illerde de etkisi hissedildi.
Sabah 06.51'de de 9,25 kilometre derinlikte aynı büyüklükte bir deprem daha meydana gelmişti.
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CANAKKALEDE GÖRÜNENLER CAMURDAN BARINAKLARA EV DIYORLAR KENDILERINE YASANAN MEZARLIK YAPIYORLAR SONRA DEPREM OLUNCA ALLAHTAN DIYORLAR KENDI YAPTIKLARI MEZARLIKLARA GÖMÜLDÜKLERI VAKIT DEVLET DIYE ANIRIRLAR BÖYLE TEMBEL BÖYLE SAHTEKAR BIR MILLET DAHA YOKTUR.
Yumurtanin Sarisi yere düştü yarisi veya söyle diyeyim dogum sancilari gelmeye baslayinca önce ara sira bazi bazi sonra yarim saat de bir ve süre azalarak 10 dk 5 dk 4..3..2.. 11- 11- 11 derken Anlamadiniz 2 0 1 8 de 11
işin doğrusu mevla kullarını uyarıyor, anlayana
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