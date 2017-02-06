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üst üste dördüncü kez sallandı

'de 5,3 büyüklüğünde meydana geldi.

Çanakkale üst üste dördüncü kez sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesinin tespitine göre, 'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 13.58'de kaydedildi.

Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremin ardından çok sayıda artçı deprem de kaydedilirken, çevre illerde de etkisi hissedildi.

Sabah 06.51'de de 9,25 kilometre derinlikte aynı büyüklükte bir deprem daha meydana gelmişti.
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi 14:18
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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daymann daymann

CANAKKALEDE GÖRÜNENLER CAMURDAN BARINAKLARA EV DIYORLAR KENDILERINE YASANAN MEZARLIK YAPIYORLAR SONRA DEPREM OLUNCA ALLAHTAN DIYORLAR KENDI YAPTIKLARI MEZARLIKLARA GÖMÜLDÜKLERI VAKIT DEVLET DIYE ANIRIRLAR BÖYLE TEMBEL BÖYLE SAHTEKAR BIR MILLET DAHA YOKTUR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2017 22:55
Ramba Samba Ramba Samba

Yumurtanin Sarisi yere düştü yarisi veya söyle diyeyim dogum sancilari gelmeye baslayinca önce ara sira bazi bazi sonra yarim saat de bir ve süre azalarak 10 dk 5 dk 4..3..2.. 11- 11- 11 derken Anlamadiniz 2 0 1 8 de 11

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.02.2017 21:43
yusuf yusuf

işin doğrusu mevla kullarını uyarıyor, anlayana

Aynı Görüşte misiniz?
evet28
hayır1
cevapla 06.02.2017 14:54
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