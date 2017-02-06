Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "(Bazı şirket hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna aktarılması) Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, birtakım dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur. Savunma Sanayii'nden ilgili kaynağın buraya aktarılmasının amacı, aynı şekilde kullanımın aynı kaynakta toplanarak, daha etkin kullanımını sağlayabilecek bir adımın atılmasıdır." dedi.
VERGİSİNİ VAKTİNDE ÖDEYENE YÜZDE 5'E KADAR İNDİRİM
Vergisini geçmiş dönemlerde eksiksiz ve vaktinde ödeyen mükellefler için kurumlar vergisi ve gelirler vergisinde yüzde 5'e kadar indirim yapabilecek bir uygulama konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesinin öngörüldüğünü işaret eden Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Böylece vakti zamanında vergisini ödeyen, eksiksiz olarak vergisini ödeyen insanlarımız, girişimcilerimiz, şirketlerimiz özellikle Türkiye sanayisinin, Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerimiz bu vergi indirimlerinden yaralanmış olacaklardır." diye konuştu.
TERÖRLE MÜCADELEDE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI
"Bizim dostlarımızdan, müttefiklerimizden beklediğimiz, sadece DEAŞ'a karşı birtakım bilgilerin, bulguların ya da istihbaratın paylaşılması değil." diye konuşan Kurtulmuş şöyle devam etti:
"Aynı şekilde PKK/PYD unsurlarının da Türkiye'ye karşı hareketlenmeleri konusunda Türkiye'nin bilgilendirilmesidir. Dostluk, müttefiklik bunu gerektirir. Son zamanlarda, bilgi, istihbarat paylaşımında olumlu gelişmeler vardır. Ama bütünüyle, bütün bilgilerin paylaşıldığı istihbarat paylaşımını da beklediğimizi ifade etmek isterim."
"VARLIK FONU BİZATİHİ KENDİSİ MİLLİ BİR KURULUŞTUR"
Varlık Fonuyla ilgili görüşlerini aktaran Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Öyle Düyun-u Umumiye falan gibi sözlerin de son derece yanlış ve yersiz olduğunu ifade etmek isterim. Varlık Fonunun bizatihi kendisi milli bir kuruluştur, milli bir oluşumdur. Ekonominin milli tarafını güçlendirmek için atılan bir adımdır."
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Damlaya Damlaya Göl olur / Birlikten kuvvet dogar / Rahmetli Erbakan hocamiz Yüce RAbbimin Nuru ve sevgi işigi icinde yatsin bu günleri görseydi düşündükce benim gözlerimden yaş geliyor
Devletin her gün artan giderlerini karşılamak amacıyla topladığı vergileri düşürebilmesi için acilen gelir getirici yatırımlar yapmalı, dünya markası olacak fabrikalar ve şirketler kurmalı. Devletin bunu yapabilecek sermayesi ve imkanları var. Özel sektör ve işçilerin ödediği vergiler tahammül sınırlarını aşmasına rağmen, “kurtuluş savaşı veriyoruz” bilinciyle vatandaş bu durma dayanmaya çalışıyor. Devlete gelir getiren kurumların özelleştirme adına satılması ve buralardan gelen gelirlerin kesilmesi yüzünden, devlet ek vergiler toplamak zorunda bırakılıyor. Devletimizin, bu amaçla, özel sektörün kurmadığı ya da kuramadığı çapta, dünya markası üretecek büyük şirketler kursun.
Duyarli kardesim Ucak fabrikasini kapatan Devrim otomobiline benzin koymayip DEVRIM diyen INKI-LAFCI Vesayet odaklari 6 tane OK ellerinde iki elimize, iki ayagimiza, bir sirtimiza, birde bögrümüze saplamis bize LAIK görmusler Adinada REJIM koymuslar Yoksulluk bilmem ne kuyruklariyla yolsuzlukla Susuzlukla REJIM yaptirdilar yillardir verilen mucadele hep istiklal ve istikbal savaşiydi Namus ve serefime yemin ederim devlete ve tüyü bitmemis yetimin hakkina bir kurus yük olduysam haram zehir zikkim olsun ac yatarim teneztül bile bile etmem kendime zül sayarim bu herkes icinde gecerli bazen yorumlarda okuyorum Devlet ver ,daha da ver Asil önemli mesele bizim chpkk zihniyetinden nasil kurtulacagimiz
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