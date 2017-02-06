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Baba kayıp!

Baba kayıp!
Bursa'da dün 25 yaşındaki Giray Orhan, iş dönüşü eve gitti. Uyuşturucu bağımlısı babası Mustafa Orhan'ı (54) yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, Orhan'ın sentetik uyuşturucu bonzai kullanımı sonucu öldüğünü belirledi. Giray "İşten eve geldiğimde yerde yatar vaziyette ağzından burnundan kan gelmiş halde buldum. Sağlık ekiplerini çağırdım yaptıkları incelemede öldüğünü söylediler" dedi. Mustafa Orhan'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılarak soruşturma başlatıldı.
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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