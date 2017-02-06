Atlas’ı yaşatamadık

Modern çağın vebası olarak nitelendirilen kanser, bu kez minik bir bedeni aramızdan aldı. Kayseri'de yaşayan Sinem ve Enes Yaşaçifti, 1.5 yıl önce dünyaya getirdikleri bebeklerineAtlas ismini verdi. Ancak Atlas bebek, 2 aylıkken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, lösemiolduğunu anladı. Hastalığı öğrenen ailesinin hayatı karardı. Evlatlarını kaybetmek istemeyen Yaşa çifti, Atlas için ilik aradı. Sosyal medya da yardım kampanyalarıbaşlatıldı. Duyarlı vatandaşlar da ilik bulunması için çaba harcadı.
BABANIN İLİĞİ TUTMADI
Ancak uygun donör bir türlü bulunamadı. Son çare olarakbabadan deneme amaçlı ilikalındı. Ancak uyum sağlamadı. Bu süreçte Atlas bebek yıprandı. Sağlık durumu her geçen gün ağırlaştı. Acı haber ise dün alındı. Baba Enes Yaşa, sosyal medya hesabından "Atlas'ımızıkaybettik. Çok direndi, çok acıçekti ve maalesef buraya kadardedi" paylaşımını yaptı. Küçük Atlas, Çorum'da gözyaşları içinde toprağa verildi.
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