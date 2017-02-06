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Atlas’ı yaşatamadık

Henüz 2 aylıkken ye yakalanan Atlas Yaşa, uygun ilik bulunamayınca hayata tutunamadı. Acılı babası sosyal medyadan, “Çok direndi, çok acı çekti ve maalesef ‘Buraya kadar’ dedi” paylaşımını yaptı

Atlas’ı yaşatamadık
Modern çağın vebası olarak nitelendirilen kanser, bu kez minik bir bedeni aramızdan aldı. Kayseri'de yaşayan Sinem ve Enes Yaşa çifti, 1.5 yıl önce dünyaya getirdikleri bebeklerine Atlas ismini verdi. Ancak Atlas , 2 aylıkken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, lösemi olduğunu anladı. Hastalığı öğrenen ailesinin hayatı karardı. Evlatlarını kaybetmek istemeyen Yaşa çifti, Atlas için ilik aradı. Sosyal medya da yardım kampanyaları başlatıldı. Duyarlı vatandaşlar da ilik bulunması için çaba harcadı.

BABANIN İLİĞİ TUTMADI
Ancak uygun donör bir türlü bulunamadı. Son çare olarak babadan deneme amaçlı ilik alındı. Ancak uyum sağlamadı. Bu süreçte Atlas bebek yıprandı. Sağlık durumu her geçen gün ağırlaştı. Acı haber ise dün alındı. Baba Enes Yaşa, sosyal medya hesabından "Atlas'ımızı kaybettik. Çok direndi, çok acı çekti ve maalesef buraya kadar dedi" paylaşımını yaptı. Küçük Atlas, Çorum'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ali ALTUNDAŞ
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  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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