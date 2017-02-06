Yol Durumu
  1. Lazboard!
  2. Teleferiğe TÜNEK

Araba fiyatına tespih

Araba fiyatına tespih
Adıyaman'da yaşayan Şevket Tunç, 20 yıl önce tespih satmaya başladı. Aynı zamanda koleksiyoner de olan Tunç, dükkanında onlarca çeşit tespih topladı. Geçtiğimiz günlerde ise 200 yıllık kehribar taşından yapılan tespihi, 10 bin liradan satışa çıkardı. , "Tespih nadir bulunan kehribar taşından yapıldı. Her çekildiğinde verdiği duygu bambaşka" dedi.
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar