Yurt genelinde dev terör operasyonu!

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, çoğu yabancı uyruklu 60 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sabaha karşı Ankara'nın Sincan, Çubuk, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu yabancı uyruklu 60 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

İSTANBUL VE KOCAELİ'DE DEAŞ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren ve haklarında eylem hazırlığında oldukları şeklinde bilgiler bulunan, aralarında İstanbul'da sorumlu düzeyde kişilerin de yer aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esenler, Şişli, Bağcılar, Bahçelievler, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Güngören, Beyoğlu, Pendik ve Ümraniye ilçelerindeki 20 adreste ve Kocaeli'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.Z, Y.S, M.K, İ.K, Y.K, İ.A, M.Ç, Ö.Y, S.U, Y.A, F.T, A.U, V.K, H.E, R.C.K, A.T, B.S. ile yabancı uyruklu A.W olmak üzere 18 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeyle örgütsel doküman ele geçirildi.Ayrıca operasyonda yakalanan 10'u çocuk 14 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri için bölge polis merkezlerine teslim edildi.

BURSA

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İZMİR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 9 zanlının terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Zanlıların sosyal medya aracılığıyla DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları, kurdukları gruplarda örgüte eleman temini için çalıştıkları iddia edildi.

Şüphelilerden Suriye vatandaşı E.A'nın, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle irtibat halinde olduğu, örgüt üyelerini sığınmacı görünümünde Avrupa ülkelerine kaçırmak için araştırma yaptığı öne sürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde FETÖ/PDY'e elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların da bulunması dikkati çekti.





GAZİANTEP

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 51 adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve belgeler ile bilgisayarlara el konuldu.

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 47 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.





ŞANLIURFA

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde çok sayıda özel harekat polisinin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında pansiyon, iş yeri ve evlerin de bulunduğu 40 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve bilgisayara el konuldu, 100 kişi gözaltına alındı.

Örgütsel faaliyetlerde bulunulduğu belirlenen evler, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.



ADIYAMAN MERKEZLİ 5 İLDE DEAŞ OPERASYONU

Öte yandan, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerindeki teröristlerle irtibatlı oldukları, örgütsel toplantılar düzenleyerek propaganda yaptıkları ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Adıyaman, İstanbul, Manisa, Gaziantep ve Samsun'da 84 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde 39, Kahta, Besni ve Gölbaşı ilçelerinde 15, diğer 4 ilde de 30 olmak üzere 84 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

KONYA

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle kent merkezinde belirlenen 74 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 37 kişi gözaltına alındı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden birinin, basın mensuplarına, "Yakışıklı çıkar mıyız?" demesi dikkati çekti.

Şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.

BİNGÖL

Alınan bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar ve Kiremithane mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 polis, 53 adreste arama yaptı.

Operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

MALATYA

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

KİLİS

Kilis'te ise terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu oldukları belirlenen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ÇORUM

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ve bir ilçede, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı eşyalara da el konuldu.

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra emniyete götürüldü.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığıca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANTALYA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, DEAŞ üyesi ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

VAN

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

MUĞLA

Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Özel Harekat Şube müdürlükleri ekipleri, Fethiye ilçesi Kumluova Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, Antalya'ya götürüldü.