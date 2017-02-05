Yunanistan'da, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nun dış duvarlarına ve valusuna bir grup tarafından boya şişeleri atıldı.
Öğle saatlerinde Türk Başkonsoluğu'nun bulunduğu caddeye gelen yaklaşık 8 kişilik grup, konsolosluk binasının dış duvarlarına ve avlusuna içerisinde kırmızı ve siyah boya bulanan çok sayıda şişe fırlattı.
Görgü tanıkları, caddeye DHKP-C terör örgütüne destek içeren Yunanca yazılı bildirdiler de atan eylemcilerin slogan atarak kaçtığını belirtti.
Polisin olayla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.
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sirani bekle pis yunanlar sira size de gelir acele etmeyin evvelden beri firsatcilik yaparsiniz ona buna usaklik yapacaginiza kendinizin hakimi olun feto iyi para verdi size 1 le 5 milyar arasi para bu parayi da türkiyeden caldilar
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