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'da na kalleş

’da, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nun dış duvarlarına ve valusuna bir grup tarafından boya şişeleri atıldı.

Yunanistanda Türk Konsolosluğuna kalleş saldırı

'da, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nun dış duvarlarına ve valusuna bir grup tarafından boya şişeleri atıldı.

Öğle saatlerinde Türk Başkonsoluğu'nun bulunduğu caddeye gelen yaklaşık 8 kişilik grup, konsolosluk binasının dış duvarlarına ve avlusuna içerisinde kırmızı ve siyah boya bulanan çok sayıda şişe fırlattı.

Görgü tanıkları, caddeye DHKP-C terör örgütüne destek içeren Yunanca yazılı bildirdiler de atan eylemcilerin slogan atarak kaçtığını belirtti.

Polisin olayla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar 20:38
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ata ata

sirani bekle pis yunanlar sira size de gelir acele etmeyin evvelden beri firsatcilik yaparsiniz ona buna usaklik yapacaginiza kendinizin hakimi olun feto iyi para verdi size 1 le 5 milyar arasi para bu parayi da türkiyeden caldilar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.02.2017 01:28
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