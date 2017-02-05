Yunanistan'da, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nun dış duvarlarına ve valusuna bir grup tarafından boya şişeleri atıldı.

Öğle saatlerinde Türk Başkonsoluğu'nun bulunduğu caddeye gelen yaklaşık 8 kişilik grup, konsolosluk binasının dış duvarlarına ve avlusuna içerisinde kırmızı ve siyah boya bulanan çok sayıda şişe fırlattı.

Görgü tanıkları, caddeye DHKP-C terör örgütüne destek içeren Yunanca yazılı bildirdiler de atan eylemcilerin slogan atarak kaçtığını belirtti.

Polisin olayla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.