Yerli baz istasyonu geliyor

ASELSAN'nın yaklaşık 4 yıldır ULAK projesi kapsamında yerli baz istasyonu için çalışmalar sürdürdüğü biliniyor. Bu projeyle birlikte artan askeri ve sivil veri haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. ULAK Projesinin amacı, Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde şu şekilde belirtiliyor:

Ulak Projesinde artan askeri ve sivil (kamu güvenliği ve ticari) veri haberleşmesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4G haberleşme sistemi milli yazılım ve donanım bileşenlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje ile 4G teknolojilerine yönelik milli imkan ve kabiliyetler arttırılarak mobil haberleşme teknolojilerine yönelik dışa bağımlılığın azalması beklenmektedir.

İşte merakla beklenen projenin test çalışmalarında da artık sona gelindi. Müjdeli haber Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden verildi. Yapılan açıklamada Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonunun mart ayı sonunda kullanılmaya başlanacağı açıklandı.