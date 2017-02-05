Ulak Projesinde artan askeri ve sivil (kamu güvenliği ve ticari) veri haberleşmesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4G haberleşme sistemi milli yazılım ve donanım bileşenlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje ile 4G teknolojilerine yönelik milli imkan ve kabiliyetler arttırılarak mobil haberleşme teknolojilerine yönelik dışa bağımlılığın azalması beklenmektedir.İşte merakla beklenen projenin test çalışmalarında da artık sona gelindi. Müjdeli haber Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden verildi. Yapılan açıklamada Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonunun mart ayı sonunda kullanılmaya başlanacağı açıklandı.
Yerli baz istasyonu geliyor
ASELSAN öncülüğünde yürütülen ULAK projesinde sona gelindi. Test çalışmaları devam eden Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonunun kullanılmaya başlanacağı tarih belli oldu.
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Türkiye AKPARTİ ile Uçuyoooorrrrrrrrrrrrr..Sonuna kadar EVEEEEET EVEEET..
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