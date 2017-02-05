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Yerli baz istasyonu geliyor

ASELSAN öncülüğünde yürütülen ULAK projesinde sona gelindi. Test çalışmaları devam eden Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonunun kullanılmaya başlanacağı tarih belli oldu.

Yerli baz istasyonu geliyor
ASELSAN'nın yaklaşık 4 yıldır ULAK projesi kapsamında yerli baz istasyonu için çalışmalar sürdürdüğü biliniyor. Bu projeyle birlikte artan askeri ve sivil veri haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. ULAK Projesinin amacı, Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde şu şekilde belirtiliyor:

Ulak Projesinde artan askeri ve sivil (kamu güvenliği ve ticari) veri haberleşmesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4G haberleşme sistemi milli yazılım ve donanım bileşenlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje ile 4G teknolojilerine yönelik milli imkan ve kabiliyetler arttırılarak mobil haberleşme teknolojilerine yönelik dışa bağımlılığın azalması beklenmektedir.

İşte merakla beklenen projenin test çalışmalarında da artık sona gelindi. Müjdeli haber Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden verildi. Yapılan açıklamada Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonunun mart ayı sonunda kullanılmaya başlanacağı açıklandı.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar 11:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihpus2922 ihpus2922

Türkiye AKPARTİ ile Uçuyoooorrrrrrrrrrrrr..Sonuna kadar EVEEEEET EVEEET..

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 05.02.2017 13:42
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