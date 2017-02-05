Wirtu’dan iade-i ziyaret

Afrika Boynuzundan Etiyopya'nın Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu 6-10 Şubat tarihleri arasında Türkiye'ye gelecek. Wirtu, 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkiler ile gündemdeki bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır. Ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor. Wirtu ülkemizdeki diğer resmi temaslarının yanısıra Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin yeni yerleşkesinin temel atma törenine de katılacak. Erdoğan, geçtiğimiz yıl Afrika Boynuzu ziyareti kapsamında ilk olarak Etiyopya'ya gitmişti.
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