Diyarbakır’da şehit düşen polis Tansu Aydın’ın Vietnamlı eşi Vu Yhuy Tuanvi, İzmir’e yerleşti... Eşinin kabrini sürekli ziyaret etmek için Türkiye’ye geldiğini belirten Tuanvi, “Vatanımda yaşadığımı hissediyorum” dedi...
Diyarbakır'da 23 Temmuz 2015'te şehit olan polis memuru 37 yaşındaki TansuAydın'ın Vietnamlı eşi Vu Yhuy TuanviAydın, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olması ve şehit maaşı bağlanmasının ardından çocuklarıyla İzmir'e yerleşti. Yarıyıl tatilinde şehit eşinin Zonguldak'taki mezarını ziyaret edip dua eden Tuanvi Aydın, "Tansu'yu çok özlüyorum.Ona yakın olmak için Türkiye'ye yerleştim" dedi. İzmir'de bir rehberlik şirketinde tercüman olarak çalışan Tuanvi Aydın, "Ona dokunmayı,bakmayı çok özlüyorum. Eşimin mezarınınolduğu yerde yaşamak için Türkiye'yedöndüm. Benim vatanım Türkiye. Buradaolmak bana gurur veriyor" ifadelerini kullandı. Zonguldaklı polis Tansu Aydın, Diyarbakır'ınYenişehir Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin trafik kazası ihbarıyla pusuya düşürülerek şehit edildi. Polisin 2 aylık eşi Tuanvi, cenaze töreninde Budist inancına göre dualar edip ağıtlar yakmış, tabutun yanına uzanıp gözyaşı dökmesiyle herkesi duygulandırmıştı. Birçok kişinin kendisini tanıdığını ve yardımcı olmak için birbirleriyle yarıştığını belirten Vu Yhuy Tuanvi Aydın, Türklerin çok özel insanlar olduğuna dikkat çekti. Tansu Aydın'ın Zonguldak'taki yakınları, iş nedeniyle İzmir'e yerleşmek zorunda kalan Tuanvi'nin sürekli kendilerini ziyarete geldiğini belirtti.
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