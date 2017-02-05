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Vatanım Türkiye

Diyarbakır’da şehit düşen polis ’ın Vietnamlı eşi , İzmir’e yerleşti... Eşinin kabrini sürekli ziyaret etmek için Türkiye’ye geldiğini belirten Tuanvi, “Vatanımda yaşadığımı hissediyorum” dedi...

Vatanım Türkiye
Diyarbakır'da 23 Temmuz 2015'te şehit olan polis memuru 37 yaşındaki Tansu Aydın'ın Vietnamlı eşi Vu Yhuy Tuanvi Aydın, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olması ve şehit maaşı bağlanmasının ardından çocuklarıyla İzmir'e yerleşti. Yarıyıl tatilinde şehit eşinin Zonguldak'taki mezarını ziyaret edip dua eden Tuanvi Aydın, "Tansu'yu çok özlüyorum. Ona yakın olmak için Türkiye'ye yerleştim" dedi. İzmir'de bir rehberlik şirketinde tercüman olarak çalışan Tuanvi Aydın, "Ona dokunmayı, bakmayı çok özlüyorum. Eşimin mezarının olduğu yerde yaşamak için Türkiye'ye döndüm. Benim vatanım Türkiye. Burada olmak bana gurur veriyor" ifadelerini kullandı. Zonguldaklı polis Tansu Aydın, Diyarbakır'ın Yenişehir Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin trafik kazası ihbarıyla pusuya düşürülerek şehit edildi. Polisin 2 aylık eşi Tuanvi, cenaze töreninde Budist inancına göre dualar edip ağıtlar yakmış, tabutun yanına uzanıp gözyaşı dökmesiyle herkesi duygulandırmıştı. Birçok kişinin kendisini tanıdığını ve yardımcı olmak için birbirleriyle yarıştığını belirten Vu Yhuy Tuanvi Aydın, Türklerin çok özel insanlar olduğuna dikkat çekti. 'ın Zonguldak'taki yakınları, iş nedeniyle İzmir'e yerleşmek zorunda kalan Tuanvi'nin sürekli kendilerini ziyarete geldiğini belirtti.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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