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Uçakta hırsız şoku

Ucakta hırsız şoku
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün hareketli saatler yaşandı. İstanbul- Dubai seferini yapmaya hazırlanan özel bir firmaya ait uçak, yolcu almaya başladığı sırada hırsızlık olayı meydana geldi. Çinli yolcu Young Khan, Fransız Sara Belabbes isimli bayan yolcuya ait çantayı çaldı. Talihsiz kadın durumu hemen kabin görevlilerine anlattı. İhbar üzerine Çinli hırsız gözaltına alındı. 19.00'da kalkması gereken uçak, hırsızlık olayı nedeniyle 21.18'de havalandı.
  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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