Uçakta hırsız şoku

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün hareketli saatler yaşandı. İstanbul- Dubai seferini yapmaya hazırlanan özel bir firmaya ait uçak, yolcu almaya başladığı sırada hırsızlık olayı meydana geldi. Çinli yolcu Young Khan, Fransız SaraBelabbes isimli bayan yolcuya ait çantayıçaldı. Talihsiz kadın durumu hemen kabin görevlilerine anlattı. İhbar üzerine Çinli hırsız gözaltına alındı. 19.00'dakalkması gereken uçak, hırsızlık olayınedeniyle 21.18'de havalandı.
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