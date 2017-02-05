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Tüp mide canını aldı

2 çocuk babası genç adam, 120 kilo olunca mide küçültme ameliyatı için masaya yattı. Ancak bir daha kalkamadı...

Tüp mide canını aldı
Son yıllarda popüler olan mide küçültme ameliyatı bu kez can aldı. İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde camcılık yapan 2 çocuk babası Devrim Türk (40), mide küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Aile, doktor ve ameliyat ekibinden şikayetçi oldu. 120 kilo olan Devrim Türk'e 31 Ocak akşamı özel bir hastanede kapalı mide küçültme ameliyatı yapıldı. Türk, 2 gün arayla bağırsağında delinme olduğu gerekçesiyle 2 kez daha ameliyat edildi. İkinci bağırsak delinme ameliyatı sonrası kapma riskiyle yoğun bakıma alınan genç adam, önceki akşam yaşama veda etti. Oğlunun ölümüyle yıkılan baba Mesut Türk, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. "Oğlumu ameliyat hatası ve ihmal öldürdü" diye gözyaşı döken Mesut Türk, "Ameliyatı yapan doktor Ö.D.'den ve ameliyat ekibinden şikayetçiyim. Dağ gibi oğlumu öldürdüler" dedi. Devrim Türk'ün kesin ölüm sebebi babasının talebi doğrultusunda yapılacak otopsinin ardından bugün toprağa verilecek.
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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